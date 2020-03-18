Украина выбилась в лидеры по смертности от коронавируса

18.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

В ситуации с распространением COVID-19 на Украине имеет место или сокрытие реальной статистики, или серьезное превышение смертности в сравнении с мировыми показателями.

Об этом на своей странице в «Фейсбук» пишет глава «Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

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«Уровень смертности от коронавируса в мире — 3,9% от количества зафиксированных случаев заболевания. В Украине — 14 случаев и 2 умерших или 14,3% смертности. У нас масштабное сокрытие случаев заболевания или смертность превышает в разы мировой уровень?», – задается вопросом Скубченко.

Отметим, что из-за эпидемии коронавируса с 18 марта на Украине вступили в силу новые правила пользования общественным транспортом: не более 10 человек в салоне маршрутного такси, причем все должны быть в масках.