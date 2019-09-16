Спонсор российских либералов раскрыл грязные схемы Запада

16.09.2019, Москва, Олег Кравцов

Американские и европейские юристы предлагают схемы разворовывания российской государственной собсвтенности.

Об этом «Комсомольской правде» рассказал российский олигарх, председатель совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация» Александр Лебедев, презентовавший свою книгу «Охота на банкира».

«В Англии опубликованы воспоминания Горбачева, книги Пелевина, Улицкой, Сорокина. И все. Никто из моих коллег-бизнесменов в России ничего не написал о том, как в 90-е сколачивались капиталы, как устроена финансовая система нашей страны. В этом смысле я – первопроходец: и в России, и в Великобритании, где проживает большинство героев моей книги, банкиров, укравших миллиарды рублей в нашей стране», – заявил Лебедев на презентации книги.

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«На «BBC» меня спрашивали: как я могу поддерживать существующий в России «режим»? Я им ответил: британская система власти, конечно, более демократична, чем в России, вот только качество этой власти год от года заметно ухудшается. Нам ставят в пример английскую независимую систему правосудия. Но если вы попробуете засудить в Англии жулика, который украл у вас в России два миллиарда долларов – ничего не выйдет. Он наймет здесь лучших юристов и адвокатов, которые так построят процесс, что по решению суда вы еще будете ему должны. Это как у нас с государством судиться!», – сказал бизнесмен.

Он также добавил, что его книга – это своего рода послание Западу, которому следует обратить внимание «на существующую систему финансового апартеида», когда «триллионы долларов через офшоры разворовываются из экономик разных государств и делятся между пятьюдесятью тысячами богатейших людей планеты».

«Сейчас все западные политики увлечены глобальным потеплением. Но финансовое выкачивание денег – проблема не менее опасная. Я это понял, когда отбивал в России атаку на свой банк со стороны силовиков. Я, по сути, был журналистом под прикрытием, который сейчас раскрывает все эти схемы воровства денег в мировом масштабе. И это, кстати, не мы придумали. Ко мне раньше постоянно приходили юристы – американские, английские, из других европейских стран, и говорили: давай украдем пару миллиардов долларов. У нас есть схемы, как все это спрятать в офшорах, купишь себе потом виллу, яхту, самолет», – признался олигарх.

Отметим, что Лебедев является собственником британской газеты Independent и телевизионного канала London Live. Кроме того он один из крпупнейших инвесторов рупора российских либералов «Новой газеты».

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