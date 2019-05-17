17.05.2019Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Спонсоры Зеленского перегрызутся сразу после инаугурации

В ближайшее время группы влияния вокруг нового нового президента Украины Владимира Зеленского начнут войну компроматов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти группы влияния в окружении Зеленского это ведь не только Коломойский,
Это и Аваков, и Пинчук, это часть так называемых еврооптимистов. Эти группы влияния они теперь еще в большей мере с ожесточены начнут бороться друг с другом. Поэтому в следующие недели после инаугурации готовимся к войнам компроматов. Уверен что мы в ближайшие недели очень много можем нового узнать о разных наших олигархов и политиках в борьбе за вот ту же пресловутой место главы администрации президента», – сказал Якубин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Верховная рада проголосовала за дату проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, назначив церемонию на 20 мая.

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