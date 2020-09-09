«Спящие» и «бодрствующие». Агенты влияния готовят России государственный переворот

09.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Сегодня в ходе белорусских антиправительственных протестов отрабатывается схема задействования аналогичного сценария в РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил бывший сотрудник спецслужб, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Сергей Карнаухов, отвечая на вопрос, можно ли считать события в Белоруссии репетицией аналогичного сценария в России.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Безусловно. Может, старт протестам дадут и раньше. Например, свяжут с отравлением Навального. Не думаю, что станут ждать 4 года. Сейчас мы видим на белорусском примере вытачивание схемы потенциального госпереворота в России», – считает Карнаухов.

По его подсчетам, в РФ есть не меньше 5 тысяч оппозиционных каналов и страничек в интернете.

«Через них можно запустить любые фейки. Разогреть молодежь, призвать выйти на улицы. Я анализировал русский YouTube на наличие «спящих» и «бодрствующих» агентов влияния. Около 200 российских каналов распространяют потенциально экстремистскую информацию. Их суммарная аудитория – 67 миллионов подписчиков!», – отметил собеседник издания.

Также он предложил не заблуждаться относительно того, что в российских протестах принимает участие лишь небольшое число молодых маргиналов.

«Тело протеста (актив) даже уже не связанно с его лидерами. Теперь лидеры протесту и совсем нужны, как мы увидели в Белоруссии и Хабаровске. Кстати, в Минске организаторы переворота уже делают ставку на радикальных людей, иногда с уголовной «культурой», готовых на агрессивные действия против силовиков», – добавил эксперт.

Карнаухов подчеркнул, что в РФ выстроена цела структура: есть люди, которые уже лет 10 нигде не работают, ведут протестные соцсети, получают деньги от зарубежных НКО.

«У наших спецслужб есть мощнейшая система раннего выявления экстремистских преступлений. Здесь и технические возможности, и агентура. Но только этих усилий не хватит. «Цветные революции» никак не связаны с возможностями силовиков. Почему? Когда на улицы выводится огромная масса людей, готовая крошить и сжигать, уже силой проблему не решить. Тем более дубинками ОМОНа, как это делал Лукашенко», – резюмировал Караухов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты предупредили, что в Белоруссии обкатывается сценарий принципиально новой информационной войны, которые в России могут оказаться существенно более эффективными