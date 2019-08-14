Сравните с Макроном: Сербский президент «уделал» оппозицию

14.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербский лидер Александр Вучич озвучил неожиданную реакцию на беспорядки, учиненные прозападной оппозицией возле президентского дворца в Белграде на минувших выходных, – вместо усиления охраны, глава государства распорядился убирать по субботам ограждение возле резиденции, которое пытались прорвать майданщики.

Вучич в заявлении для прессы напомнил, что сторонники оппозиционного «Союза за Сербию» осуществили хулиганскую выходку, бросая к резиденции рулоны туалетной бумаги, расписывали граффити стены президентского дворца.

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Несмотря на незаконные действия оппозиционеров, пытавшихся сломать забор возле госучреждения, охрана действовала максимально мягко – не применяла оружия или спецсредств, хотя, например, на Западе реакция была бы совершенно иной – достаточно вспомнить разгоны «желтых жилетов» во Франции, или право на открытие огня у охранников Белого дома в США.

«Было 225 человек, они бросали туалетную бумагу, писали на стене, как обычно. Мы установили ограду максимально близко к зданию, пытались уменьшить наше пространство этим забором и позволить им быть ближе к дворцу. Только когда забор был сдвинут еще ближе, охрана вышла и восстановила ограждение на его прежнем месте без использования силы… У одного из участников инцидента есть одна царапина и больше ничего. Но это – урок для всех нас, и те, кто отправляет своих детей на подобные акции протеста, должны знать, в чем заключается ответственность », – сказал Вучич.

«Те, кто посылает детей на акцию протеста, должны взять на себя ответственность и понимать, что было бы сними, если бы они перескочили через забор в Белом доме – они были бы изрешечены (пулями). В Сербии такого никогда не будет», – добавил президент.

Он добавил, что отныне заграждение перед зданием президентского дворца будет убираться.

«Я просто прошу их не пытаться войти в здание, потому что тогда охране придется реагировать», – сказал Вучич.

«Я настоятельно призываю всех людей, как из полиции, так и из военной полиции, позволить им приблизиться ко мне, но не позволю им вызвать кровопролитие и инциденты. Мы должны сохранять мир в стране, я не хочу сцен, подобных тем, что в Париже!» – заявил глава государства.

Вучич повторил, что служба безопасности ответила на провокацию оппозиции очень мягко, без оружия и с минимальной силой, когда протестующие разломали забор и попытались ворваться в здание.

При этом лидер страны встал на защиту охраны дворца. «Не оскорбляйте людей, потому что они применили минимальную силу для предотвращения нарушений закона. Некоторые из них получили пули за эту страну в Косово», – сказал Вучич.

Поручение президента страны уже выполнили – небольшое заграждение около здания Президентского дворца в Белграде было убрано.

Пресс-советник президента Сузана Васильевич сказала, что это противоречит всем рекомендациям по безопасности, но, по ее словам, любой гражданин теперь сможет свободно подойти к двери во дворец.

Тем самым, в администрации президента Сербии стараются снять напряжение и избежать повторения субботнего инцидента.