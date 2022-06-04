«Среди нас много предателей»: откровения генерала ВСУ

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Новости Украины

С первых дней начала СВО на Украине многие граждане этой страны помогали российской армии

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень» заявил командующий оперативно-тактической группировкой ВСУ «Север» генерал Дмитрий Красильников.

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По его словам, российская армия не смогла нанести быстрое поражение Украине, поскольку недооценила противника и переоценила себя.

«Более того, они недооценили такое полномасштабное движение сопротивления, которое возникло практически на всей украинской земле. К сожалению, как потом выяснилось, среди нас было много коллаборационистов и предателей – людей, которые руководили бронетанковыми колоннами противника, указывали места для понтонных мостов, выявляли короткие пути, туннели и т. д. Таким образом, война выявила недостатки обеих сторон», – признал генерал.

При этом он оговаривается, что не стоит недооценивать противника, который многому научился и действует иначе, чем на начальном этапе войны.

«Они полностью используют свое преимущество в вооружении и особенно преимущество количественного превосходства в этом отделе. Они используют свое преимущество в артиллерии, в частности, это превосходство в количестве артиллерийских боеприпасов. Поэтому нашим военнослужащим, которые находятся на передовой и подвергаются постоянным обстрелам, очень сложно противостоять такой огневой мощи», – говорит собеседник издания.

По его словам, изменить ход конфликта может наличие у ВСУ вооружения, «способного наносить удары с дальней дистанции, что позволит нам добираться до вражеских формирований далеко в тыл, то есть примерно на 200-300 км».

«Хорошо, что нам дают гаубицы и другое дальнобойное оружие, но этого недостаточно. К сожалению, особенно на первом этапе войны, нам давали оружие так же, как коренным американцам давали луки и копья», – добавил Красильников.