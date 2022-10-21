Среди погибших после удара по переправе в Херсоне оказался сотрудник ТВ

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ мирных граждан на переправе в Херсонской области. На данный момент известно о гибели 4 человек, в том числе двух журналистов, и 13 раненных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обстрел колонны гражданских автомобилей, ожидавших очереди на переправу из Херсона, произошел в ночь на 21 октября. Украинские националисты умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта. Было выпущено 12 ракет, из которых подразделения ПВО сбили 11, одна упала в район Антоновского моста.

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Как сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов, погиб режиссёр ТРК «Таврия» Олег Клоков. Тяжело ранены оператор ТРК «Таврия» Руслан Воскресенский и корреспондент Константин Мочар, а также журналист Влада Луговская.

«По факту гибели журналиста и удару, который был нанесён в районе Антоновской переправы, возбуждено уголовное дело прокуратурой. Следственный комитет начал расследование этого дела. Будем обращаться во все международные инстанции по факту гибели журналиста», – подчеркнул Стремоусов.

Юная журналистка ТРК «Таврия» Влада Луговская, чудом выжившая во время обстрела переправы возле Антоновского моста, рассказала, как всё произошло.

«Мы вместе с другими журналистами стояли, ждали переправу, – рассказывает корреспондент. – Все слышат какие-то фейерверки, понимают, что работает ПВО, и ничего страшного. Я сидела на заднем сидении, вдруг резкий взрыв. Чувствую, что на меня сыплются стекла. И мой коллега, тоже корреспондент нашего канала, меня закрывает собой, своим телом. Потом вытащил из машины, положил на обочину. С ним все хорошо. Он помогал всем коллегам, которые тоже были ранены. Я уверена в том, что я видела, – военных там не было. Это была колонна жителей, которые хотели эвакуироваться из города, уехать в безопасное место».

ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту в Херсоне. При этом в т.н. «Силах обороны Юга» уверяют, что все пострадавшие гражданские – это переодетые военные, потому как удар наносился во время комендантского часа.

«Эвакуация в Херсоне проходит круглосуточно, и противник не мог об этом не знать. Удар по переправе был нанесён намерено, и в этом нет никаких сомнений», – считает военкор Евгений Поддубный.

«Во время удара по Антоновскому мосту погиб российский пропагандист… Уже только поэтому можно говорить, что ВСУ сработали в точку», – злорадствует киевский политолог Юрий Романенко.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова напомнила, что ВСУ прицельно бьют по журналистам с 2014 года, и вчерашний удар не стал исключением.

«Этим уже никого не удивишь. Чему удивляться, когда мирных казнят – наказывают за то, что бегут из зоны боевых действий не в ту сторону. И все это зло предельно очевидно, но по-прежнему остаются среди российских граждан носители желто-голубых флажков, и их меньше не становится. И, знаете, на чем я себя поймала? Мне стало все равно, что скажет человек в желто-голубом. Его слова потеряли для меня значение, о чем бы он ни говорил», – написала Ахмедова.

Коллектив ТРК «Крым», принимавший непосредственное участие в создании ТРК «Таврия», выразил соболезнования коллегам.

«Готовы оказать любую помощь коллегам в организации вещания», – заверил генеральный продюсер телеканала, советник главы Крыма Олег Крючков.