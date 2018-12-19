Срочно: ФСБ показала взрывчатку из схрона пойманного меджлисовца

19.12.2018, Симферополь, Виктор Орлов

Пресс-служба ФСБ обнародовала кадры со взрывчаткой, которая была обнаружена в схроне, куда боеприпасы с Украины переправлял задержанный накануне член запрещенного в РФ меджлиса Эдем Бекиров.

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«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение 57-летнему гражданину России, задержанному при въезде в Крым 12 декабря 2018 года. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый весной 2018 года организовал оборудование на территории РК тайника (схрона) с боеприпасами и взрывчатыми веществами для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и Пограничного Управления ФСБ России по Республике Крым обнаружили указанный схрон, в котором находилось 12 килограммов тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

12 декабря 2018 года мужчина задержан сотрудниками ФСБ России при въезде в Российскую Федерацию в пункте пропуска «Джанкой».

По имеющейся информации, обвиняемый причастен к деятельности националистического военизированного формирования «батальон им. Номана Челибиджихана» (подконтролен Ленуру Ислямову, организатору подрыва ЛЭП на территории Херсонской области в 2015 году)», – говорится в сообщении ФСБ.