Взрывчатку в Крым из Украины забросил человек без ноги

14.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Задержанный накануне член запрещенного в РФ меджлиса Эдем Бекиров (супруг зампредседателя Генической райгосадминистрации) перевозил в Крым взрывчатку и патроны. Вчера Киевский райсуд Симферополя арестовал его до 11 февраля.

Об этом в своем блоге сообщил сотрудничающий с меджлисом журналист Антон Наумлюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, Бекиров обвиняется в том, что передал сумку с тротиллом и патронами таксисту, а тот сдал его ФСБ.

«По версии следствия, Бекиров передал в Крым через некоего человека, который выступает единственным свидетелем и на основаниях которого строится обвинение, почти 12 кг тротила и 192 патрона калибра 9 мм. По словам свидетеля, который утверждает, что работает таксистом, он сидел в машине на контрольно-пропускном пункте, когда к нему «подошел мужчина плотного телосложения, представился Эдемом, пожал руку и передал сумку общим весом 14 кг». Свидетель спрятал ее в схрон в 5 км от поселка Рисовое, отметил на карте место, но после добровольно явился в управление ФСБ по Крыму и Севастополю. Боеприпасы изъяли и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ», – пишет Наумлюк.

Меджлисовцы требуют сменить Бекирову меру пресечения на домашний арест. «… Для человека, перенесшего в январе 2018 года сложную операцию на сердце (4 шунта) и со съемным протезом правой ноги, массой сопутствующих болезней, в том числе сахарным диабетом, это как приговор к ежедневным пыткам с целью медленной смерти», – заявил в своем блоге главарьмеджлиса, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российские силовики задержали меджлисовского функционера Эдема Бекирова при пересечении границы с Крымом.