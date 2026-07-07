Срочно нужно отменить лицензии для бензовозов – и заправлять технику «с колес» – Зе-депутат

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Россия системно выбивает Украине сети АЗС, что создает проблемы для логистики, в том числе военной. Чтобы решить вопрос, нужно отменить лицензии на продажу топлива и торговать им прямо с бензовозов.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«90% горючего, которое мы потребляем, мы фактически завозим и импортируем из-за границы. И на украинских нефтеперерабатывающих или даже нефтебазах мы его не храним. Фактически все горючее, которое завозится в Украину, оно продается с колес на сетях автозаправочных станций. У нас сегодня есть вызов, действительно, это прифронтовые регионы: Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Черниговская области, там, где враг непосредственно целится по автозаправочным станциям», – сказал он.

«На мой взгляд, нам нужно сегодня, чтобы правительство совместно с государственной налоговой службой Украины рассмотрело возможность предоставлять краткосрочные полугодовые разрешения на продажу горючего без лицензий и без каких-либо оформлений документов. Единственное, что это должно быть либо ФЛП, либо ООО, чтобы мы могли, условно говоря, продавать горючее с колес, с небольших бензовозов. Понятно, что это риск, но мы понимаем, что те люди, которые сегодня работают на автозаправочных станциях, они, во-первых, под риском, а, во-вторых, между Харьковом и Днепром, насколько мне известно, уже нет уцелевших автозаправочных станций. И, скорее всего, Россия будет и дальше продолжать терроризировать, выбивать все станции. А логистику нам нужно сохранить как для военных, так и для волонтеров, так и для медиков, и для ГСЧСников, и для Нацполиции, и для обычных гражданских», – причитал Нагорняк.

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