На Украине начинают появляться мобильные АЗС

После ударов ВС РФ в Сумской области начали появляться «мобильные АЗС», чтобы компенсировать возникающий дефицит заправочных станций.

Об этом на канале «Lviv media» заявил эксперт топливного рынка Дмитрий Льоушкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обладминистрация Сумской области разрешила мобильные АЗС: это будут какие-то топливозаправщики, которые будут ездить по городу, и заправлять население. Но как это будет на законодательном уровне – пока непонятно.

Пока такого нет ни в Запорожье, ни на Харьковщине, где также нужно. Хотя уже и по Полтавщине были такие удары. Скоро и по Центральной Украине, а возможно, и по западным регионам.

Поэтому в опасных районах лучше отключить АЗС, и перейти на другой формат. Те же топливозаправщики, которые меняют свою локацию. Даже километр туда-сюда, чтобы невозможно было поразить «Шахедом», запрограммированным на очные координаты. Также такой заправщик можно спрятать за зданием», – сказал Льоушкин.