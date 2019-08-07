Срочно: Украинские войска готовятся к вторжению в ЛДНР

07.08.2019, Донецк, Михаил Рябов

Украинская группировка в Донбассе после известия о гибели 4 морпехов на фронте приведена в полную боевую готовность – не исключена попытка наступления на позиции ЛДНР с целью окружения Донецка и Луганска, а также прорыва к границе с Россией.

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Такие данные опубликовал в своем телеграм-канале сотрудник пресс-службы военного ведомства ДНР Даниил Безсонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нашей разведкой получены данные о приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва Вооруженных формирований Украины на Мариупольском направлении.

По данным, полученным из штаба оккупантов, а также от местных жителей оккупированных ВФУ населённых пунктов на юге Донецкой области, нами получены сведения о выходе на огневые позиции 152-мм и 122-мм артиллерийских установок 406-й артиллерийской бригады ВМС в районах н.п. Терновое, Кирово, Андреевка.

Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись на передовые позиции и развернулись в боевые порядки.

В Мариуполе по тревоге подняты полк «Азов» и оставшиеся в ППД подразделения 56-й мотопехотной бригады. Оккупанты выдвинулись в район сосредоточения на севере города, в готовности прибыть на передовые позиции.

Кроме этого вдоль линии соприкосновения увеличилась активность работы беспилотной летательной авиации противника, ведущей воздушную разведку. В настоящее время нашими защитниками уничтожено два БПЛА оккупантов.

Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей Республики.

Мы не исключаем, что с целью создания повода для начала наступления, в ближайшее время украинские оккупанты произведут террористические акты вблизи переднего края, жертвами которых станут боевики ВФУ или мирные жители», – сообщил Безсонов.