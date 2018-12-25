Срочно: ВСУ начали разгрузку сильнодействующих ядов

25.12.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Разведка оборонного ведомства ДНР получила информацию о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки близ линии фронта вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом.

Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования НМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В настоящее время украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты, идет их разгрузка. Также мы располагаем достоверной информацией о нахождении в данном районе специалистов из британских и американских спецслужб, практикующихся на проведении диверсий», – отметил Басурин.

Напомним, ранее в ДНР предупреждали о том, что ВСУ готовят химическую провокацию в Донбассе.