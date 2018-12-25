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Срочно: ВСУ начали разгрузку сильнодействующих ядов
Разведка оборонного ведомства ДНР получила информацию о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки близ линии фронта вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом.
Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования НМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В настоящее время украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты, идет их разгрузка. Также мы располагаем достоверной информацией о нахождении в данном районе специалистов из британских и американских спецслужб, практикующихся на проведении диверсий», – отметил Басурин.
Напомним, ранее в ДНР предупреждали о том, что ВСУ готовят химическую провокацию в Донбассе.
Метки: Война на Донбассе, Эдуард Басурин
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