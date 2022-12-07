США берегут добивающие вглубь России «Хаймарсы» для переговоров – Бутусов

07.12.2022  20:57 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Пока американцы не разрешат, Украина не будет бить вглубь России РСЗО «Хаймарс», которым, впрочем, и без того работы хватает по территориям новых субъектов РФ.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военкор Юрий Бутусов, передает корреспондент ПолитНавигатора».

Пока американцы не разрешат, Украина не будет бить вглубь России РСЗО «Хаймарс», которым, впрочем,...

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«Руководство США не хочет боевых действий за границами Украины. Поэтому они пытаются избежать ударов американского оружия по территории России. Я не считаю это каким-то заговором, я считаю, что Америка хочет оставить себе какое-то окно возможностей для переговоров и показать России, что в случае её ещё большей эскалации, у американцев есть ещё позиции для переговоров, которые они ещё не применили. Что крайней мерой будет разрешение ударить по России «Хаймарсами». Пока что этого нет.

Америка не хочет быть стороной конфликта, она не хочет непосредственно вмешиваться своими ресурсами в конфликт, но я думаю, что это вообще не вопрос, если Россия, например, будет идти в наступление (а русские готовятся к наступлению), конечно, там будет вопрос разрешения нам наносить удары и по российской территории», – вещал пропагандист.

Тем не менее, отметил он, у ВСУ «есть чем заняться» и без ударов вглубь России.

«Скажу честно, у «Хаймарсов» полно работы и на территории Украины, там есть, куда бить и работать. «Хаймарсов» пока что, к сожалению, в десятки раз меньше, чем целей для них», – переживал Бутусов.

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