США будут давить на Приднестровье чтобы склонить Россию к перемирию – эксперты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские бандеровцы по указке из США начинают угрожать Приднестровью для того, чтобы склонить Россию к переговорам на выгодных Вашингтону условиях.

Об этом в эфире канала «PolitWera» сказал работающий в Донецке военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Один товарищ из Тирасполя написал: «Фух, слава богу, сегодня можно поспать, потому что сегодня было усиление на границе». Они в ружьё встали, там реально уже готовились к нападению Украины. Что скажете?» – поинтересовалась ведущая.

«Это какой-то жест сумасшедшего, потому что Украине в той ситуации открывать второй фронт – очень глупо. Наверное, цель – это захватить эти склады, но наши, наверное, тоже не дураки, заминируют их», – пояснил Хайруллин.

Ведущая сообщила, что, по некоторым данным, ВСУ начинают перебрасывать войска на границу с Приднестровьем.

«Это всё чтобы склонить наших к переговорам. Американцы же всё хотят передышку объявить. Переговоров сейчас все хотят, кроме России», – добавил военкор.

С ним согласился и живущий в США военно-политический аналитик Андрей Мартьянов. По его мнению, таким образом Вашингтон пытается добиться каких-то своих целей.

«Марат правильно говорит, они что, дураки второй фронт открывать, или действительно вызвать на себя приход основных сил России? Очевидно, что Приднестровье изначально было мягким местом для России. И очевидно, что США будут пытаться давить на него, это и дураку понятно», – подытожил аналитик.