США будут вынуждены покинуть Ближний Восток, поджав хвост

13.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке, который произошел в ответ на убийство американцами видного иранского военного деятеля Касема Сулеймани, показал беспомощность США в защите своих военных.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил замдиректора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, американские базы, расположенные на Ближнем Востоке, ничем не прикрыты, и это создает серьезную угрозу для США.

«Американские базы на Ближнем и Среднем Востоке практически не имеют не только противоракетной, но даже противовоздушной обороны.

В этих условиях массированное применение ракет, а в данном случае применялись ракеты нового типа, ракеты малой дальности, которые имеют аэродинамику и могут наводиться на конечные участки траектории… Использование таких ракет для США представляет значительную угрозу.

Защитить все свои военные базы в регионе США в принципе не могут. Поэтому возникают следующие возможности – либо пытаться как-то договариваться, либо сокращать военное присутствие. Я полагаю, что скорее всего, США будут вынуждены пойти на сокращение военного присутствия», – заявил Евсеев.

Напомним, ранее Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Атака началась в 1:20 ночи – именно в это время несколько дней назад с американского беспилотника была подорвана машина со «вторым лицом» иранского государства – генералом Касемом Сулеймани.