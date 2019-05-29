29.05.2019, Москва, Максим Карпенко
 
ЕС, Политика, Россия, США, Украина, Энергетика
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США бьют Украиной по интересам ЕС

США используют украинский фактор для того, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток 2» и навязать странам Европы закупку более дорогого сжиженного газа у себя.

Об этом эфире «Дума ТВ» заявил зампредседателя Комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Чепа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, ситуация на Украине является лишь поводом для очередных антироссийских санкций.

«США против поставок российского газа используют украинскую тему. Американцы готовы поставлять свой сжиженный газ, однако этот газ примерно на 30-40% дороже трубопроводного газа. Естественно, Европе его брать невыгодно, поэтому американцы готовы его поставлять, навязав специальные условия. Поэтому постоянно поднимается вопрос о газовой зависимости и энергобезопасности Европы от поставок российского газа», – заявил Чепа.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук заявил, что без украинской ГТС Россия не справится со своими обязательствами по транзиту перед странами Европы, а потому Украина сейчас находится на выигрышных позициях.

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