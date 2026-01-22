США даже мечтать не могут о перехвате «Орешника», — американский офицер

22.01.2026 14:05
Глупо считать, что США могут создать противоракетный купол, который мог бы противодействовать российскому «Орешнику».

Об этом в эфире видеоблога ANI News заявил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Остановить «Орешник» не сложно, это невозможно. Прямо сейчас даже не существует технологии, позволяющей это сделать.

Мы видели, как это демонстрировалось в двух случаях, и не было даже попытки перехватить это, потому что скорость приближающихся боеголовок настолько высока, что любая существующая технология не имеет возможности даже молиться о перехвате, идентифицировать, не говоря уже о том, чтобы сбить.

Даже на горизонте не видно технологии, которая позволила бы это сделать.

И было бы глупостью утверждать, что у вас будет этот непроницаемый купол, потому что развитие ракетных технологий продолжается быстрыми темпами», — заявил Дэвис.

