США должны забрать Сербию за Украину – американский глобалист
Чтобы разрешить украинский конфликт в своих интересах, США должны разрушить союз России и Сербии.
Об этом старший научный сотрудник нежелательного в РФ Института Хадсона Люк Коффи заявил на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«История ясно показывает, что нестабильность на Балканах создает нестабильность и проблемы с безопасностью во всей Европе. Ситуация на Балканах затрагивает и Украину. Сейчас приоритетом США в Европе должно быть прекращение вторжения России, чтобы обеспечить безопасность стран транс-атлантического сообщества.
Между тем, Россия рассматривает Балканы как территорию, где можно создать нестабильность и расколоть транс-атлантический альянс. Сербия остается союзником России и служит ее главной опорой в регионе, хотя иногда демонстрирует сбалансированный подход во внешней политике, но реальность такова, что Белград остается на орбите России», – рассуждал Коффи.
Он считает, что США и их европейские союзники должны сосредоточиться на сохранении единства на Украине и «ограничении способности Москвы создавать кризисы в других странах Европы».
«Хотя США не являются балканской страной, они безусловно должны быть балканской державой. И президент Трамп должен предпринять шаги для обеспечения национальных интересов Америки в этом регионе», – призывал Коффи.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: