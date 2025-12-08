США должны забрать Сербию за Украину – американский глобалист

Елена Острякова.  
08.12.2025 17:19
  (Мск) , Москва
Чтобы разрешить украинский конфликт в своих интересах, США должны разрушить союз России и Сербии.

Об этом старший научный сотрудник нежелательного в РФ Института Хадсона Люк Коффи заявил на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«История ясно показывает, что нестабильность на Балканах создает нестабильность и проблемы с безопасностью во всей Европе. Ситуация на Балканах затрагивает и Украину. Сейчас приоритетом США в Европе должно быть прекращение вторжения России, чтобы обеспечить безопасность стран транс-атлантического сообщества.

Между тем, Россия рассматривает Балканы как территорию, где можно создать нестабильность и расколоть транс-атлантический альянс. Сербия остается союзником России и служит ее главной опорой в регионе, хотя иногда демонстрирует сбалансированный подход во внешней политике, но реальность такова, что Белград остается на орбите России», – рассуждал Коффи.

Он считает, что США и их европейские союзники должны сосредоточиться на сохранении единства на Украине и «ограничении способности Москвы создавать кризисы в других странах Европы».

«Хотя США не являются балканской страной, они безусловно должны быть балканской державой. И президент Трамп должен предпринять шаги для обеспечения национальных интересов Америки в этом регионе», – призывал Коффи.

