Чтобы разрешить украинский конфликт в своих интересах, США должны разрушить союз России и Сербии.

Об этом старший научный сотрудник нежелательного в РФ Института Хадсона Люк Коффи заявил на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«История ясно показывает, что нестабильность на Балканах создает нестабильность и проблемы с безопасностью во всей Европе. Ситуация на Балканах затрагивает и Украину. Сейчас приоритетом США в Европе должно быть прекращение вторжения России, чтобы обеспечить безопасность стран транс-атлантического сообщества.

Между тем, Россия рассматривает Балканы как территорию, где можно создать нестабильность и расколоть транс-атлантический альянс. Сербия остается союзником России и служит ее главной опорой в регионе, хотя иногда демонстрирует сбалансированный подход во внешней политике, но реальность такова, что Белград остается на орбите России», – рассуждал Коффи.