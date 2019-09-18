18.09.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Грузия, НАТО, Политика, США, Украина
Просмотров:

США думают, как упростить вступление в НАТО для Украины и Грузии

В Соединенных Штатах считают, что любая европейская страна, в том числе стоящая перед вызовами, может подать заявку на вступление в НАТО.

Об этом в интервью Первому каналу Грузии заявил и.о. посла США на Украине Уильям Тейлор.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он отметил, что вступление Грузии и Украины в НАТО осложняется тем, что альянс не принимают страны, имеющие территориальные споры.

«Естественно, НАТО не хочет таких новых членов, которые повысят шанс противостояния с Россией. Однако в Вашингтонском договоре говорится, что любая европейская страна может подать заявку на членство, даже страны, стоящие перед вызовами. Было бы неплохо, если бы русские покинули Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления», – сказал Тейлор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Москве догадались: надо кончать с Украиной сегодня, чтобы чтобы не воевать с НАТО завтра

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть