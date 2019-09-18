США думают, как упростить вступление в НАТО для Украины и Грузии

18.09.2019, Москва, Олег Кравцов

В Соединенных Штатах считают, что любая европейская страна, в том числе стоящая перед вызовами, может подать заявку на вступление в НАТО.

Об этом в интервью Первому каналу Грузии заявил и.о. посла США на Украине Уильям Тейлор.

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Он отметил, что вступление Грузии и Украины в НАТО осложняется тем, что альянс не принимают страны, имеющие территориальные споры.

«Естественно, НАТО не хочет таких новых членов, которые повысят шанс противостояния с Россией. Однако в Вашингтонском договоре говорится, что любая европейская страна может подать заявку на членство, даже страны, стоящие перед вызовами. Было бы неплохо, если бы русские покинули Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления», – сказал Тейлор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Москве догадались: надо кончать с Украиной сегодня, чтобы чтобы не воевать с НАТО завтра