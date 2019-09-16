В Москве догадались: надо кончать с Украиной сегодня – чтобы не воевать с НАТО завтра

16.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Необходимо принимать превентивные меры и исключать любые переговоры, пока на Украине не определятся с политической риторикой и не прекратят откровенно антирусские демарши, вроде совместных с НАТО учений.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут сейчас Дроздова вспоминали, ещё людей – знаете, наверное, к ним когда-нибудь ответка обязательно прилетит, обязательно прилетит. Потому что столько черноротить на людей нельзя по определению.

Этот ор, который они устраивают, даже с человеческим нельзя сравнить», – заявил донецкий социолог Евгений Копатько, комментируя антирусские выпады, подобные недавним призывам львовского телеведущего Остапа Дроздова возвращать Донбасс только после зачистки нелояльного населения.

«Я думаю, что в этом случае и переговоры не нужны…Я не политкорректен, скажу одну простую вещь: пока не будет меняться риторика, пока не будут наказаны за русофобские взгляды.

Если мы говорим о Холокосте, почему мы не говорим о том, что русских истребляют на Украине, вот это получается…До свидания, пока не будет изменена риторика и разговоры, что у нас сложная международная обстановка – извините, нам глубоко плевать. Меняйте политику, будем разговаривать», – добавил социолог.

Российский писатель и публицист Михаил Шахназаров добавил, что, учитывая проходящие учения Украины и НАТО и принимая во внимание их масштаб, Россия имеет полное право на превентивные шаги.

«Сейчас на Львовщине начались военные учения «Боевой трезубец 2019». Нет у Украины членства в НАТО, но натовцы присутствуют! Они зашли на территорию, где буквально 25 лет назад и в мыслях не было, что там будет НАТО. Когда-то граница между НАТО и Россией проходила в Берлине!

Сегодня реальность говорит, что специнструктора обучают украинцев, притом впервые с использованием пограничников, полиции, Нацгвардии!

Это подготовка к спецоперации какого уровня, когда МЧС Украины, пограничники и полиция вместе с натовцами тренируются? Сегодня они зашли на Западную Украину, расстояние можно измерить в виде километров, завтра где будут эти войска вместе с Нацполицией, МЧС и пограничниками? Они завтра будут на границе с Россией!» – заявил Шахназаров.

«Запомните раз и навсегда: Россия имеет права на превентивные шаги, если это связано с обороной. И плевать тогда на вашу демократию, плевать на то, что вы знаете и рассуждаете о политтехнологиях: войска НАТО сегодня на Западе Украины тренируют украинцев, точка», – добавил публицист.