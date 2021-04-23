США готовы бросить Европу в топку войны

23.04.2021, Москва, Владимир Гладков

США готовы бросить в войну и уничтожить всю Европу, лишь бы она не начала тесно сотрудничать с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас посылаем сигналы не американцам и не Лукашенко, а своим партнёрам во Франции и Германии – посмотрите, что хотели сделать с вами. Не с нами, с нами понятно, мы давно таких иллюзий не испытываем – посмотрите, что с вами хотели сделать, вас же хотели точно так же, как и белорусов, бросить под танк. Ведь американцам было всё равно, дойдёт русская армия до Минска или до Атлантики и закатает в асфальт всю Европу.

Для США главное, чтобы Россия не получила способ эффективного сотрудничества с развитой в экономическом плане Европой, им нужна была война. Да, конечно, они предпочли бы, чтобы война была локальная, а Западная Европа, испугавшись, быстро бы ушла под американский зонтик, но даже если бы Россия разнесла Европу в щепки, это бы их тоже устраивало, потому что с точки зрения американских интересов лучше щепки, чем дружественная России Европа», – сказал Ищенко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что российская оборонная промышленность сумела произвести ракеты, защитить от которых не могут современные системы.