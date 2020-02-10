США готовят санкции против «Роснефти»

10.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Американские власти намерены в ускоренном режиме рассмотреть вопрос о введении санкций против лиц и компаний, поддерживающих правительство Венесуэлы.

Об этом пишет «Коммерсант», уточняя, что одной из жертв может стать компания «Роснефть» и связанные с ней предприятия, помогающие Каракасу продавать нефть.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Поводом для ускорения процесса послужило перемещение в тюрьму из-под домашнего ареста шестерых руководящих работников нефтяной компании Citgo ( дочерней фирмы венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA), которых арестовали за коррупцию.

Источник газеты, близкие к американским законодателям, рассказали, что первоначально Конгресс США планировал приступить к рассмотрению новых санкций против России — в частности, закона DASKA — примерно в конце марта—начале апреля, однако теперь процесс будет «значительно ускорен». Под рестриктивные меры могут попасть российская компания «Роснефть».

Впрочем, американские власти осознают серьезность глобальных последствий включения «Роснефти» в санкционные списки, поэтому, по словам источников, такое возможно в случае каких-то резких движений со стороны президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Также под санкции могут попасть российские финансовые институты, которые осуществляют даже непрямую поддержку Венесуэлы.

Примечательно, что ранее «Роснефти» удавалось избегать американских рестрикций.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Германии полагают, что общий механизм обхода санкций США сблизит Европу и Россию