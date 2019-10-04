США готовятся к ужесточению санкционной войны против РФ

04.10.2019, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты продолжат проводить антироссийский курс и готовят по этому поводу изменения в свое законодательство.

Об этом на страницах коммерсанта пишет обозреватель Александр Габуев, по словам которого, российская тема из американской повестки никуда не уходит.

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«Во-первых, в Конгрессе по-прежнему очень злы на Москву. Тема противодействия русским — одна из немногих, которая объединяет республиканцев и демократов, чем пользуются сторонники санкций. Во-вторых, за фейерверком острых заявлений и твитов политиков ускользает куда более важный и негативный для России процесс — перераспределение бюджетов внутри американских спецслужб и рост расходов «на борьбу с российской угрозой». А раз ресурсы есть, их надо использовать», – отмечает Габуев.

Ссылаясь на своих собеседников в Вашингтоне, он указывает, что, «несмотря на увлечение Украиной», санкционный каток в отношении РФ американцы глушить не собираются, а уже в ближайшие недели в Палате представителей может появиться новый двухпартийный законопроект по санкциям, развивающий идеи прежних подобных документов.

«Некоторые радикальные идеи вроде санкций против проектов НОВАТЭКа в документ не попадут. Но и в корпоративной среде, и в аппарате Конгресса ожидают, что новинкой может стать норма, дающая полномочия американским правоохранителям искать все активы попадающих под санкции россиян, включая конечных владельцев компаний, в юрисдикции США», – сообщает эксперт.

Он обращает внимание, что до сих пор это не получалось из-за противодействия юристов и финансистов, которые апеллируют к неприкосновенности банковской тайны и частной собственности.

«Теперь же, используя российскую тему как таран, сторонники повышения прозрачности финансовой системы США надеются сделать новый санкционный законопроект прецедентом, который даст возможность силовикам искать конечных бенефициаров всех активов, так или иначе ведущих деятельность в стране или использующих американскую финансовую систему, и блокировать эти активы. Прецедент можно будет распространить и на другие страны, например Китай.

По словам моих собеседников, даже если сейчас законопроект не выйдет дальше Палаты представителей, остановившись в Сенате, подобные идеи все равно будут возвращаться в законодательный процесс, ведь давление на Россию все равно сохранится вне зависимости от итогов украинагейта и исхода президентской гонки», – резюмирует Габуев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США предлагают России сдать Донбасс и согласиться на вечные санкции против Крыма.