США грозят Зеленскому Майданом за уступки России

17.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

В США хотят, чтобы в случае избрания президентом Украины Владимира Зеленского он не шел ни на какие уступки России.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил бывший президент Freedom House и заместитель государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Кремер.

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Он напомнил, что Зеленский не исключил прямых переговоров с президентом РФ.

“Путин является российским лидером уже в течение 19 лет, и делает вид, что знает, что делает. Он не идеален, наломал дров в Украине и, очевидно, не понимает эту страну. Но подход Зеленского к России будет одним из важнейших вопросов. Он должен заверить, что будет защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, украинские ценности и не уступит любым требованиям России. Если он пытается осуществить какой-то поворот к России, это, пожалуй, выведет людей на улицы”, – пригрозил Кремер.

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