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21.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
беспредел, Великобритания, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, США
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США и Британия нацелились на уничтожение ЕС – эксперт


Ради сохранения своей мировой гегемонии США и Британия стремятся уничтожить не только Китай и Россию, но и Европейский союз.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня США и Великобритания – англосаксонский мир – видят своё спасение и сохранение своего доминирования в разрушении всех процессов, которые до этого давали им возможность доминировать. США становится залогом разрушительных процессов.

Поэтому, когда вы удивляетесь, что Великобритания вышла из Европейского союза, то в этом моменте вы не замечаете, что они должны разрушить ЕС в том виде, в котором он был.

И это не случайность, а часть их стратегии. Европейский союз должен быть разрушен и ослаблен, так же, как и китайский проект, и Россия, они всё начали разрушать, вот их тактика», – заключил Стариков.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Вашингтон явно заявляет претензию на определение новых мировых правил, о чем свидетельствует бесшабашность, с которой США бросились в битву со значительной частью мира.


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