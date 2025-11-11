США и Европа осознали, что в Покровске дело идет к катастрофе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевский режим делает различные вбросы в информпространство, чтобы отвлечь внимание от происходящего в Покровске (Красноармейске).

Об этом в беседе с покинувшим Украину экс-депутатом горсовета Николаева Максимом Невенчанным заявил политолог Константин Бондаренко, тоже вынужденный оставить родную страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Буданова вперёд послали там. Есть большое количество разного рода телодвижений, которые только должны прикрыть реальную тяжесть ситуации, которая сложилась сегодня под Покровском. Даже Анджелину Джоли пригласили, чтобы устроить этот спектакль, лишь бы отвлечь внимание общественности от проблемы Покровска. Буквально только она приехала, сразу же все переключились на то, зачем она ходила в ТЦК, в туалет ли она ходила или не в туалет, охранник или не охранник её сопровождал. Все начали обсуждать это. Все забыли про Покровск очень скоро», – обратил внимание эксперт.

Он прогнозирует, что уже в ближайшее время Покровск украинским формированиям придется полностью оставить.

По его словам, диктатор Зеленский в этой ситуации избрал тактику «Все хорошо, прекрасная маркиза», рассказывая о якобы контролируемой ситуации в Покровске.

Эксперт убежден, что эти сигналы направлены не в сторону американцев, которые прекрасно осведомлены о происходящем с Покровском.

«Это посыл именно европейцам, европейским, которые должны оправдать, во-первых, военные инвестиции, во-вторых, они показать определённую картинку в западных СМИ», – отметил политолог.

Он добавил, что лидеры Франции и Германии тоже осознают, что в Покровске наступает катастрофа для ВСУ, но им нужно оправдание перед налогоплательщиками, почему они продолжают финансировать Киев.