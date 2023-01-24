США и Украина атакуют российские НКО со скоростью 20 тыс запросов в секунду

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Крупнейшие всероссийские некоммерческие организации столкнулись с массированной хакерской атакой минувшей весной. В частности, пострадал сайт «Бессмертного полка» накануне Дня Победы.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявила депутат Ольга Занко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«20 тыс запросов в секунду – примерно с такой интенсивностью совершались хакерские атаки преимущественно из США, Украины и ряда западных государств. В основном атаковали НКО, которые занимаются историческим просвещением, патриотическим воспитанием, оказанием гуманитарной помощи в зоне СВО», – сказала Занко.

Она сообщила, что фракция «Единой России» внесла в парламент законопроект об информационной и цифровой безопасности социально ориентированных НКО. Новый закон поможет цифровизации и информационной безопасности организаций. Органы власти получат право оказывать НКО поддержку в разных форматах: от предоставления защищенных государственных серверов до антивирусной защиты и сервисов по электронному документообороту.

«Мы уже договорились с Министерством цифрового развития, что в случае принятия законопроекта они готовы НКО, которые столкнулись с хакерскими атаками, предоставить защищенный сервер на гособлаке. Это поможет защитить персональные данные миллионов добровольцев, благополучателей, активистов этих НКО, а также обеспечить бесперебойную работу сайтов», – отметила Занко.

Также НКО будет предоставлен доступ на госвебконструктор, который позволяет без навыков программирования создавать сайты на защищенных серверах.