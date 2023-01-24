США и Украина достигли понимания для ударов по Крыму – военный аналитик

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Украина может сформировать ударный кулак, используя обещанные Западом бронемашины.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Самуся, осталось лишь собрать на Западе хотя бы 10% от запасов немецких танков «Леопард».

«Передача Украине тяжелой техники – это не танки пока что, но если взять БМП CV-90, который весит 30 тонн, или БМП Bradley, которая также 30 тонн, это фактически уже тяжелая бронетехника, которая немного не дотягивает до танков, но действительно может стать тем броневым кулаком, механизированным кулаком, который сможет выполнить задание наших операций… Если мы сориентируемся на «Леопарды», которых в Европе порядка двух тысяч, если нам дадут 10% этих танков, у нас будет 200 танков, чего в принципе уже достаточно будет для того, чтобы сформировать этот ударный кулак», – сказал эксперт.

«Плюс, нам еще Чехия будет передавать танки Т-72. То есть, 200 западных танков, плюс пару сотен Т-72, если нам поступит, то в принципе, будет нормальный ударный кулак, который сможет реализовать задания, которые поставил генерал Залужный», – добавил он.

При этом Самусь подчеркнул, что между США и Украиной якобы уже достигнуто понимание по ударам по Крыму, но дотянуться до полуострова ВСУ пока не могут.

«С точки зрения Украины и Соединенных Штатов, есть полное взаимопонимание. В том числе, представители руководства США несколько раз подчеркивали, что Украина имеет полное право применять любое оружие для деоккупации своей территории, включительно с Крымом. Как раз ракеты [дальностью] 160 километров нам нужны для того, чтобы иметь под огневым контролем полностью все оккупированные территории, кроме Крыма. Для того, чтобы осуществлять огневое влияние на Крым, нужны ракеты ATACMS или другого типа с дальностью минимум 300 километров, чтобы было комфортно уничтожать все возможные объекты – ту же береговую инфраструктуру Черноморского флота или базирование авиации и другие военные объекты в оккупированном Крыму, российские», – резюмировал Самусь.