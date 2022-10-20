«США на Украине рекламируют свое ущербное вооружение, как на полигоне» – полковник запаса ВСУ

Новости Украины

Многое из поставляемого Киеву западного вооружения зачастую на поле боя показывает свою ущербность, поскольку фактически используется на превращённой в полигон Украине ради испытания или рекламы для дальнейших продаж.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть и Влащенко» заявил украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что производство вооружения – это один из самых прибыльных бизнесов в мире. А если это – бизнес, если с производства вооружений кто-то получает прибыль, то, естественно, работает и реклама, в том числе. Поэтому некоторые позиции у нас действительно рекламируют или рекламируют уже после того, как они себя показали на поле боя. Даже еще не до того, а уже и после. Некоторые позиции не показали своих положительных моментов, даже если были разрекламированы. Допустим, «Свичблейды-300» (американский дрон-камикадзе Switchblade – ред.) они показали свою ущербность на поле боя. Мы о них не слышим практически ничего», – сказал эксперт.

Также он напомнил о беспилотниках «Байрактарах», которые показали свою беспомощность при работающей системе ПВО противника.

«Были большие ожидания на работу «Свичблейд-300», но они были переоценены, и сейчас можно уже говорить о том, что это пока не основной показатель. Даже по нашим «Байрактарам», о которых мы очень много слышим хороших и положительных моментов, а здесь больше, наверное, с одной стороны реклама, а с другой стороны – не совсем грамотного использования такого вида вооружения. Так как это системное оружие, оно должно использоваться в системе определенной. Это вооружение, которое очень легко сбить, то есть, если не подавлена система ПВО врага, его нельзя практически использовать. То есть по «Байрактарам» тоже большой вопрос, к их использованию на поле боя. Мы их очень много потеряли как раз из-за вот этой особенности. Так как мы не смогли сначала получить те же «Хармы» (американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, в первую очередь, предназначена для поражения средств ПВО – ред.). То есть порядок получения вооружений и использования его должен быть чуть-чуть другой. Нам надо было сначала получить «Хармы» противорадиолокационные, «потушить» ПВО российскую, а потом только использовать «Байрактары» уже на подавленные системы ПВО», – рассуждал Свитан.

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