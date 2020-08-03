03.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, США, Украина
Просмотров:

«США наступает конец по украинскому сценарию» – юрист


Конец Соединенных Штатов наступит очень быстро, хотя многие скептики не верят в в такой исход.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Уже много лет говорят о внешнем госдолге США, и что не в состоянии выплатить, и что им кранты, но конец так и не наступает. Ребята, вы знаете, вот кто бы мог в 2013 году подумать, что Украине настанет кирдык. Но посмотрите, как он мгновенно настал.

Особенно с учётом того, что они разваливаются к чёртовой матери без каких-либо проблем единомоментно и без особых видимых причин. А у пиндосов причины вроде как на поверхности», – сказала Монтян.

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что деструктивные процессы в США и на Украине идентичны и основаны на националистической ненависти.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть