«США наступает конец по украинскому сценарию» – юрист

03.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Конец Соединенных Штатов наступит очень быстро, хотя многие скептики не верят в в такой исход.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже много лет говорят о внешнем госдолге США, и что не в состоянии выплатить, и что им кранты, но конец так и не наступает. Ребята, вы знаете, вот кто бы мог в 2013 году подумать, что Украине настанет кирдык. Но посмотрите, как он мгновенно настал.

Особенно с учётом того, что они разваливаются к чёртовой матери без каких-либо проблем единомоментно и без особых видимых причин. А у пиндосов причины вроде как на поверхности», – сказала Монтян.

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что деструктивные процессы в США и на Украине идентичны и основаны на националистической ненависти.