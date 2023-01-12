США не будут отправлять на Украину «Абрамсы» чтобы не опозориться – аналитикэксперт

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Из страха потерять лицо и покупателей, США не будут поставлять Украине танки «Абрамс», которые уже разрекламированы как «лучшие в мире».

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил живущий в США военно-политический аналитик Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«55-тонная версия «Абрамса» со 105-миллиметровой пушкой, устаревшая в хлам. И даже это дерьмо, которое потом пытались добить до первой модификации, всё равно вышло 65 – 70 тонн. Там вопрос с мостами, с проходимостью. США пытаются сохранить лицо. Может где-то когда-то поставят… да нет, вряд ли. Он слишком сложный танк. То, как он жрёт топлива – ни один танк в мире так не жрёт. И могу добавить – задний выхлоп «Абрамса» до 1100 градусов. Они в инфракрасном диапазоне смотрятся великолепно, сверкают, как рождественская ёлка», – сказал эксперт.

С ним согласился и полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан.

«Поддержку Украины отключат. Никто не будет ставить под удар репутацию ВПК. Потому что обязательно начнут гореть эти «Абрамсы», иначе не бывает. Мы-то сами со своими разберёмся, что где надо доработать, а у американцев разрекламированы эти образцы как лучшие в мире. А какой это лучшее в мире, если тебе чугун в лобовую прилетел, и башня пополам раскололась, условно. Естественно, они начнут гореть, это все понимают. Поэтому Украине и сливают всякую ерунду, освобождая в том числе и место для закупки новых перспективных образцов», – пояснил эксперт.