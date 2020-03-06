США не оставляют надежд победить Россию в ядерной войне

06.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты проводят военные учения, в ходе которых американских военнослужащих готовят к ядерной войне с РФ.

Об этом в интервью «Коммерсанту», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков», отвечая на вопрос, могут ли постоянные члены Совета безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) принять совместное заявление о недопустимости ядерной войны.

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«Мы за то, чтобы тезис о недопустимости ядерной войны и невозможности достичь в ней победы был подтвержден прямо и недвусмысленно и по возможности усилен путем акцента на то, что современные технологии в этой сфере делают развязывание такой войны еще более опасным, чем раньше. Увы, пока не видно, что коллеги в Вашингтоне с таким подходом согласны. Скорее наоборот. Возникает впечатление, что они для себя допускают определенные сценарии, где, на их взгляд, у них получится одержать верх при обмене ядерными ударами», – сказал дипломат.

По его словам, Россию позиция американцев «не устраивает концептуально».

«Политически это тоже неприемлемая постановка вопроса, поскольку она противоречит всем прежним договоренностям между Москвой и Вашингтоном в этой сфере. А с военной точки зрения это означает планирование и учения, которые по большому счету формируют в США у профессионалов навыки, необходимые для того, чтобы «победить Россию» в ситуации, когда ядерная кнопка нажата», – подчеркнул Рябков.

Он также добавил, что российская сторона и на закрытых переговорах, и публично призывает «американских коллег реалистичнее смотреть на то, что может произойти при этом наихудшем из всех возможных сценариев».

Как сообщал «ПолитНавигатор», американские политологи сомневаются, что США готовы к потенциально ядерной войне за Украину.

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