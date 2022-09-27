США не пойдут на упреждающий ядерный удар ради Украины – киевский военный эксперт
Если Россия ударит ядерной бомбой по Украине, то это уже не будет исключительно проблемой Киева, поскольку весь мир погрузится в хаос.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил украинский военный эксперт Пётр Черник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вашингтон не пойдёт на упреждающий ядерный удар. То, что дело ядерного апокалипсиса пребывает на наивысшей точке – для меня является показателем того, что три серьёзные машины Boeing RC-135S подняты в воздух и поставлены на постоянное боевое дежурство. Это именно та аппаратура, которая засекает пуски баллистических ракет. Американцы ничего просто так не делают.
Напомню, что у американцев около 26 разведывательных структур. Если мы пришли к такому выводу и приняли такое решение, значит, у них есть серьёзная доказательная информация, что Путин и его окружение рассматривают потенциальный ядерный удар», – переживал украинский эксперт.
Он подчеркнул, что в случае такого сценария, это уже будет проблема мировая, а не одной Украины, и США будут вынуждены на неё отвечать.
«Если ответа не будет, то мир неминуемо погрузится в хаос, который будет просто ужасен, и его нельзя будет осмыслить. Поскольку все большие тирании мира, начиная с Китая с Тайванем, имеют эту проблему, Северная Корея мечтает ударить ядерной бомбой по Южной, Иран мечтает ударить по Израилю, и взаимно, ящик Пандоры будет окончательно открыт. Если дойдёт до этой точки, США будут вынуждены отвечать», – трепался Черник.
Спасибо!
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