США не пойдут на упреждающий ядерный удар ради Украины – киевский военный эксперт

27.09.2022  19:48 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 383
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО
Новости Украины

Если Россия ударит ядерной бомбой по Украине, то это уже не будет исключительно проблемой Киева, поскольку весь мир погрузится в хаос.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил украинский военный эксперт Пётр Черник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Россия ударит ядерной бомбой по Украине, то это уже не будет исключительно проблемой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Вашингтон не пойдёт на упреждающий ядерный удар. То, что дело ядерного апокалипсиса пребывает на наивысшей точке – для меня является показателем того, что три серьёзные машины Boeing RC-135S подняты в воздух и поставлены на постоянное боевое дежурство. Это именно та аппаратура, которая засекает пуски баллистических ракет. Американцы ничего просто так не делают.

Напомню, что у американцев около 26 разведывательных структур. Если мы пришли к такому выводу и приняли такое решение, значит, у них есть серьёзная доказательная информация, что Путин и его окружение рассматривают потенциальный ядерный удар», – переживал украинский эксперт.

Он подчеркнул, что в случае такого сценария, это уже будет проблема мировая, а не одной Украины, и США будут вынуждены на неё отвечать.

«Если ответа не будет, то мир неминуемо погрузится в хаос, который будет просто ужасен, и его нельзя будет осмыслить. Поскольку все большие тирании мира, начиная с Китая с Тайванем, имеют эту проблему, Северная Корея мечтает ударить ядерной бомбой по Южной, Иран мечтает ударить по Израилю, и взаимно, ящик Пандоры будет окончательно открыт. Если дойдёт до этой точки, США будут вынуждены отвечать», – трепался Черник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть