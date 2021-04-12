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12.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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США не рискнут терять свои дивизии в полях Украины на глазах всего мира – Бородай

Новости Украины

США не станут напрямую вступать в войну на Донбассе, потому что это окажется серьёзным ударом по их и так изрядно подпорченной репутации.

Об этом в эфире интернет-канала «Свободная Пресса» заявил экс-премьер-министр ДНР и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы не будут соваться в боевые действия с российской армией, потому что у них очень сложная внутриполитическая ситуация, и большие человеческие потери им не нужны, потому что большие человеческие потери для них – не просто утрата конкретных солдат, офицеров и техники, для них это репутационные потери колоссального масштаба.

Тем более, они не будут ввязываться в ситуацию с большими человеческими потерями, потому что для них это будет такой шлепок, от которого они могут и не оправиться. Я имею в виду не экономику и даже не военную составляющую, я говорю, прежде всего, о репутации, потому что – репутация США в мире за прошедшие десятилетия довольно сильно поколеблена. А так – она упадёт ниже плинтуса», – сказал Бородай.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что силы НАТО не ввяжутся в войну против России, а американских войск на территории Европы недостаточно для проведения военных операций.

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