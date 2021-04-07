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07.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина
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В Киеве осознали: США не подставят военное плечо Украине

Новости Украины

Силы НАТО не ввяжутся в войну против России, а американских войск на территории Европы недостаточно для проведения военных операций.

Об этом в эфире интернет-канала Politwera заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, несмотря на заверения о поддержке, ни США, ни НАТО не будут открыто ввязываться в войну на стороне Украины.

«НАТО без Штатов – это ничто. Боеспособны только США. Раньше можно было сказать, что США и немного Британия, сейчас, поверьте, только США. Соединенные Штаты не обладают необходимым количеством ни войск, ни вооружений в Европе. Можно сто раз всех приводить в боеготовность, повышать уровень боеспособности, но никакое НАТО воевать не будет.

Приказ о наступлении натовских войск? Большинство военнослужащих потребуют повторить им этот приказ в присутствии адвоката…. Представить себе, что итальянцы, словаки, чехи вместе с итальянцами. Немцы вообще не поймут, что от них хотят. Есть только боеспособная американская армия, но ее недостаточно ни по какому параметру.

Поэтому они могут что угодно обещать… Все понимают – в военном конфликте никто никакие гарантии Украине дать не может и не будет давать. Все рассказы о том, что плечом к плечу стоят, ну, вы знаете, что американцы со многими стояли плечом к плечу… Я боюсь, что плеча нам этого не увидать в каких-то сложных жизненных обстоятельствах», – заявил Джангиров.


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