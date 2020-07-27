США не смогли мобилизовать ЕС на борьбу с «Северным потоком-2»

27.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на усилия и санкционные угрозы Вашингтона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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«Попытки Вашингтона мобилизовать европейские страны на борьбу с «Северным потоком-2» следует окончательно признать проваленными – сейчас вопрос уже не в том, будет ли проект реализован или нет, а в том, на сколько месяцев удастся задержать строительство трубопровода. Впрочем, возможно даже эти месяцы будут значимыми для Соединенных Штатов и администрации Трампа — с учетом того, что президентские выборы там назначены на 3 ноября», – говорится в статье.

В этом контексте издание обращает внимание на заявление бывшего старшего советника OFAC (санкционного подразделения американского минфина), а ныне эксперта Атлантического совета Брайана О’Тула, сказавшего, что Белый дом, предупреждая европейцев о «последствиях» участия в проекте, «надеется отпугнуть компании» от участия в СП-2 до тех пор, пока не пройдут выборы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», аналитики признали, что принятые американскими законодателями поправки в закон «О защите энергетической безопасности Европы», призванные исключить любую возможность завершения строительства «Северного потока-2», могут лишь отсрочить, но не остановить проект.