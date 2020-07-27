27.07.2020, Москва, Олег Кравцов
 
ЕС, Политика, Россия, США, Энергетика
Просмотров:

США не смогли мобилизовать ЕС на борьбу с «Северным потоком-2»


Российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на усилия и санкционные угрозы Вашингтона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Попытки Вашингтона мобилизовать европейские страны на борьбу с «Северным потоком-2» следует окончательно признать проваленными – сейчас вопрос уже не в том, будет ли проект реализован или нет, а в том, на сколько месяцев удастся задержать строительство трубопровода. Впрочем, возможно даже эти месяцы будут значимыми для Соединенных Штатов и администрации Трампа — с учетом того, что президентские выборы там назначены на 3 ноября», – говорится в статье.

В этом контексте издание обращает внимание на заявление бывшего старшего советника OFAC (санкционного подразделения американского минфина), а ныне эксперта Атлантического совета Брайана О’Тула, сказавшего, что Белый дом, предупреждая европейцев о «последствиях» участия в проекте, «надеется отпугнуть компании» от участия в СП-2 до тех пор, пока не пройдут выборы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», аналитики признали, что принятые американскими законодателями поправки в закон «О защите энергетической безопасности Европы», призванные исключить любую возможность завершения строительства «Северного потока-2», могут лишь отсрочить, но не остановить проект.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть