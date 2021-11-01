США не смогли помешать поставкам передового российского оружия в Индию

01.11.2021 14:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Даже под давлением Вашингтона Индия не откажется от покупки российского зенитно-ракетного комплекса «С-400» и не собирается становится однозначным союзником Вашингтона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор кафедры востоковедния МГИМО Сергей Лунев.

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«Индия не откажется от закупки S-400 при любых обстоятельствах. Она проводит политику балансирования и становиться однозначно союзником США не собирается. В Индии понимают, что это возможно только на положении младшего брата американцев», – сказал эксперт «Независимой газете».

При этом он добавил, что доля российского оружия в Индии снизилась.

«В 2010–2014 годах она составляла 75%. А в период с 2015 по 2020 год упала до 49%. Но все равно Россия – основной поставщик, какой бы сектор ни взять. Танки в Индии сейчас заменяют на новые, самолеты в основном российские, правда, есть и французские, аналогичное положение в ВМС. Подписано соглашение о стрелковом вооружении. А США не входят даже в тройку главных поставщиков Индии, уступая Франции и Израилю», – резюмировал Лунев.

Напомним. что в 2018 году Индия заключила контракт на поставок пяти комплексов, за которые был перечислен аванс в размере 800 миллионов долларов

Примечательно, что три года назад в США был принят закон, в соответствии с которым страны, сотрудничающие с ОПК России, подлежат санкциям. При этом в сенате США недавно был зарегистрирован законопроект, предусматривающий освобождение Индии от санкций. Авторы документа обосновывают это тем, что санкции могут негативно повлиять на стратегическое партнерство Вашингтона и Дели, нацеленное против Китая, и не помешают продаже «С-400».

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