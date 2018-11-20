Индия отвергла антироссийский ультиматум США

20.11.2018, Москва, Олег Кравцов

За последние пять лет доля российского оружия, приобретенного Индией на мировом рынке вооружений, составила 62 процента, а после недавнего подписания контракта на покупку Индией российских зенитно-ракетных систем С-400 этот показатель увеличится еще больше.

Об этом в интервью “Коммерсанту” рассказал председатель Национального консультативного совета по безопасности Индии, член Валдайского клуба, бывший посол в РФ Пунди Шриниваса Рагхаван.

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Издание поинтересовалось, в какой степени может осложнить российско-индийское военно-техническое сотрудничество применение против Индии закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) за контракт на поставки ЗРК С-400.

“Индия считает, что нынешнее противостояние США и России остается главным дестабилизирующим фактором в глобальной политике. Учитывая, что принятый в США закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) имеет экстерриториальное действие, это противостояние сегодня напрямую вторгается в саму основу российско-индийских отношений. Помимо наказания России цель CAATSA состоит в том, чтобы убедить другие страны отказаться от закупок российского оружия и переключиться на оружейные поставки из США”, – Рагхаван.

“Однако Индия всегда заявляла, что не позволит никакой другой стране диктовать ей, какими должны быть ее отношения с другими странами. Кроме того, российско-индийское военно-техническое сотрудничество отвечает индийским национальным интересам, поскольку позволяет поддерживать боеспособность вооруженных сил страны на необходимом уровне”, – отметил дипломат.

При этом он добавил, что ни одна страна мира не делится с Индией военными технологиями в той степени, в какой это делает Россия.

“По мере того как Индия диверсифицирует источники оружейных поставок, поставки американского оружия в страну растут. Для США было бы неразумно поставить под удар этот восходящий тренд, применив к Индии CAATSA. В то же время в России хорошо знают, что за последние пять лет, с 2013 по 2017 год, доля российского оружия, приобретенного Индией на мировом рынке вооружений, составила 62%. После недавнего подписания контракта на покупку Индией российских систем С-400 этот показатель вырастет еще больше”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Индия и Россия в сделках по поставкам военной техники могут перейти на расчеты в рублях.

Кроме того, Индия хочет нарастить сотрудничество с Россией в условиях санкций Запада.

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