США не верят в «войну» Украины с Россией

19.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

У США ограниченны ресурсы, чтобы просто так содержать непонятную Украину, которая изображает конфликт с РФ и совершает лакейские демарши в сторону Китая.

Об этом в эфире видеоблога киевского политолога Юрия Романенко заявил руководитель проектов объединения «Украинская стратегия» Максим Карижский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как ты расцениваешь эти манёвры по поводу Китая? Потому что с одной стороны был этот звонок Си Цзиньпиню Зеленского, потом это начинает обрастать каким-то дополнительным нарративом, что если что-то мы уйдём на Восток . Причём, с Китаем начнем договариваться, с Индией» – спросил ведущий.

«Это очень напоминает одного хорошо известного нам человека – Виктора Федоровича Януковича, который тоже думал, что можно вот так, если я с этими не договорюсь, то я с этими договорюсь. Чем это закончилось? Печальными вещами это закончилось в 14-м году», – напомнил Карижский.

«Это очень опасные игры. Нужно всю жизнь заниматься Китаем, и можно про Китай не понять. Но ясно то, что Китай сейчас действительно оформлен как вызов №1 для США. Под это затачиваются финансовые ресурсы, укрупняются военные силы в Тихом океане, туда направляются деньги. И это реальный приоритет, на этом всё построено.

И нужно ещё иметь в виду, что какая бы крупная американская экономика не была, она всё равно имеет дефицитный ресурс, и поэтому все расходы, которые они могут сократить, они будут сокращать, все расходы, которые они могут не увеличивать на других направлениях, они будут не увеличивать.

Иными словами, не просит Украина хотя бы увеличить военную помощь, и слава богу, не ведёт себя Украина настойчиво и резко, чтобы получать военную помощь, хотя бы, как Египет – 1,3 миллиарда в год. … Хотим 150 миллионов долларов – слава богу, можем их не дать – не дадим. У них тоже ограниченный ресурс. Они в этом смысле – не сеятель, забрасывающий мир денежными знаками.

Что такое внешняя политика для Джозефа Байдена? Он это говорит прямо неоднократно, для него внешняя политика – это продолжение его внутренней политики. Что мы своему избирателю предъявим через четыре года, благодаря сотрудничеству с Украиной, противостоянию с Китаем, тогда понятно, что обсуждать. Если наша тема не вписывается в эту рамку, то она не интересна», – говорил эксперт.

«Поэтому, так называемым друзьям Украины в Вашингтоне сейчас гораздо тяжелей работать. Потому что непонятная Украина, потому что нет действий подтверждающих, что конфликт с Россией – это серьезный конфликт, что он государственный, и что есть новые вызовы, что есть Китай, есть другие задачи, есть внутренние проблемы», – резюмировал украинский стратег.