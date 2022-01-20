«США нужна перманентная война»: в Киеве объяснили, что хотел Блинкен

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Новости Украины

Украина продолжит курс на конфронтацию в Донбассе, поскольку здесь ее интересы в той или иной степени совпадают с американскими.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший политзаключенный, киевский журналист Дмитрий Василец, давая оценку вчерашнему визиту в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

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«Сейчас линия Соединённых Штатов заключается в том, чтобы поддержать ту истерию, которые сейчас подняли в американских медиа о якобы нападении Путина. В этом плане Америке сейчас нужна перманентная война, которую можно в нужный момент поджечь, ослабить и так далее. Если судить по риторике со стороны Российской Федерации, ей эта ситуация уже надоела, и там слышатся звоночки, которые говорят оразличных военно-технических ответах, которые не устраивают США», – не исключает наш собеседник.

По его мнению, США пытаются сейчас эти возможные ответы каким-то образом отсрочить, для чего и приехал Блинкен.

«Впрочем, мы уже видели много визитов разного рода американских чиновников. И в конечном итоге, курс Украины не меняется. Этот курс как был курсом на продолжение конфронтации обострение на Донбассе, так он и остался таким», – резюмировал Василец.