«США нужна перманентная война»: в Киеве объяснили, что хотел Блинкен

20.01.2022  11:20 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
Просмотров:
 
Война, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Украина продолжит курс на конфронтацию в Донбассе, поскольку здесь ее интересы в той или иной степени совпадают с американскими.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший политзаключенный, киевский журналист Дмитрий Василец, давая оценку вчерашнему визиту в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

Украина продолжит курс на конфронтацию в Донбассе, поскольку здесь ее интересы в той или...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Сейчас линия Соединённых Штатов заключается в том, чтобы поддержать ту истерию, которые сейчас подняли в американских медиа о якобы нападении Путина. В этом плане Америке сейчас нужна перманентная война, которую можно в нужный момент поджечь, ослабить и так далее. Если судить по риторике со стороны Российской Федерации, ей эта ситуация уже надоела, и там слышатся звоночки, которые говорят оразличных военно-технических ответах, которые не устраивают США», – не исключает наш собеседник.

По его мнению, США пытаются сейчас эти возможные ответы каким-то образом отсрочить, для чего и приехал Блинкен.

«Впрочем, мы уже видели много визитов разного рода американских чиновников. И в конечном итоге, курс Украины не меняется. Этот курс как был курсом на продолжение конфронтации обострение на Донбассе, так он и остался таким», – резюмировал Василец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть