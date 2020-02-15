США обязали Белград и Приштину восстановить жд-сообщение

15.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Представитель Сербии и сепаратистского анклава Косово в присутствии спецпредставителя США подписали протокол о намерениях восстановить железнодорожное сообщение и построить автомагистраль между Белградом и Приштиной.

Об этом сообщили европейские и балканские медиа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Протокол о намерениях подписали со стороны Сербии директор Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич и со стороны отторгнутого у этой страны края Косово директор департамента автомобильного транспорта Хеме Весели и Раме Квупева. На мероприятии присутствовали представитель президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл, президент Сербии Александр Вучич и «президент» Косово Хашим Тачи.

«Когда начнется реализация протокола, мы планируем восстановить железную дорогу между Приштиной, Подуево и Мердаром вплоть до Ниша, – заявил Джурич. – Благодаря этому пассажиры и грузы из Центральной Сербии смогут прибывать в Косово намного быстрее. – Мы позаботились о том, чтобы наши интересы были максимально защищены, чтобы все соответствовало Конституции и законам Сербии».

При этом, по словам сербского подписанта протокола, делегация его страны старается максимально подробно донести до Гренелла и «международных партнеров» информацию о притеснениях и гонениях на сербов в Косово.

В то же время, говоря о контактах с сепаратистами, президент Вучич дал четко понять, что на этом диалог с ними ограничится до снятия экономической блокады сербских анклавов.

«Мы без проблем готовы обсуждать экономические вопросы, но только после того, как будут отменены (введенные сепаратистами, – ред.) стопроцентные таможенные сборы, – сказал сербский президент. – В целом, смешно говорить о таможенных сборах в 21 веке, когда должна существовать свободная торговля».

При этом премьер Албании Эди Рама откликнулся на произошедшее с большим энтузиазмом, считая, что возобновление транспортного и пассажирского сообщения, равно как и «Балканский шенген» первым шагом на пути стран Западных Балкан в ЕС.

«Идея инклюзивного регионального шенгена и сотрудничества шести региональных партнеров (Сербии, Албании, Северной Македонии, Косово, БиГ и Черногории) на основе четырех свобод – передвижения людей, капитала, товаров и услуг – не является планом Б или утешительным призом для разочарованной общественности, – заявил албанский лидер. – У всех нас общая цель – европейская интеграция и это лучший способ двигаться к ней».

Нужно отметить, что особый энтузиазм албанского премьера связан еще и с тем, что в ближайший понедельник Европейская комиссия намерена провести Международную конференцию спонсоров Албании для того, чтобы собрать сумму, необходимую для восстановления страны после случившегося в конце прошлого года землетрясения.

В отличие от Рамы, косовский «президент», в прошлом криминальный лидер и полевой командир албанских боевиков Хашим Тачи не обошелся без традиционных жалоб и заискивания перед США.

«Приштина видит позитивную роль США в деле продолжения диалога с Белградом, но разочарована Брюсселем в связи с отсутствием либерализации визового режима (для жителей Косово – ред.), – сказал Тачи. – Я надеюсь, что после разговора со специальным представителем президента США Ричардом Гренеллом в Мюнхене, ЕС полностью поддержит процесс диалога. США и ЕС являются гарантией успеха процесса, потому что Косово намерено стать частью ЕС».

Ранее «премьер-министр» Косово заявил о возможности проведения референдума о присоединении края к Албании.