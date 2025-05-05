США одинаково неинтересны и Лукашенко, и змагары

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Осужденный за попытку переворота в Белоруссии гражданин США Юрий Зенкович освобожден по просьбе Вашингтона.

Ранее он дал серию интервью белорусским госСМИ, в которых признал свою вину в заговоре ради захвата власти, разоблачил деструктивную работу западных медиа и попросил прощения у белорусского президента Александра Лукашенко.

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Это свидетельствует о том, что диалог между Минском и Вашингтоном идет.

Об этом в интервью оппозиционному ютуб-каналу «Обычное утро» заявил беглый белорусский политолог Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это означает, что диалог точно идет. Мы, правда, не знаем, на каком он свете сейчас. Это довольно закрытые материи. Понятно, что диалог идет, несмотря на то, что США не делают со своей стороны каких-то значимых уступок. Происходят со стороны Минска шаги, значит, обмен сигналами происходит», – сказал Шрайбман.

При этом он выразил сомнение в том, что официальному Минску удастся добиться хотя бы частичного снятия санкций, а белорусской оппозиции — освобождения политзаключенных.