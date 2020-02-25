США оказались самым крупным должником ООН

25.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты не исполняют свои финансовые обязательства перед Организацией объединенных наций.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, призвавший не забывать, что «Америка — самый крупный должник в ООН».

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«Они недоплатили причитающихся взносов более чем на $1 млрд, из-за чего организация испытывает большие трудности в своей повседневной деятельности с проведением мероприятий и т.д. Всё это значительно осложняет работу организации. Это происходит главным образом по причине того, что США не исполняют своих финансовых обязательств», – отметил дипломат.

По его словам, этот долг копился годами.

«Такая политика не только действующей администрации, но и предыдущей, проводится на постоянной основе, регулярно недоплачиваются причитающиеся взносы», – подчеркнул Гатилов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США уговаривали РФ простить Украине долги.