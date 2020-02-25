25.02.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Религия, Сербия, Черногория
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Черногорский митрополит благодарит Вучича и отказывается платить властям


Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий Радович поблагодарил президента Сербии Александра Вучича за предложение заплатить  многомилионный «долг» по налогам черногорскому государству.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От всего сердца благодарим президента за его добрую волю, но пусть он отдаст все Косово и жителям Косово, – заявил владыка. – Мы будем молиться о том, чтобы каждый динар, который может выделить Сербия, отправлялся туда».

Ранее сербский лидер предложил черногорским епархиям СПЦ финансовую помощь в покрытии многомилионного долга по налогам, который выставила им налоговая служба Черногории. В случае неуплаты власти грозятся начать изымать имущество канонической церкви. Однако позиция митрополита, назвавшего подобные претензии «болезненной ложью» предельно четкая: церковь не будет платить властям, поскольку ничего им не должна.

По поводу недавней встречи с премьером Черногории Душко Марковичем, митрополит Амфилохий Радович сообщил, что также не испытывает после нее какого-либо оптимизма.

«Церковь основана на диалоге с Богом, людьми, историей, временем и вечностью, – сказал черногорский митрополит. – Мы постоянно призываем к диалогу, но оппоненты настаивают на том, что мы должны выслушать их беззаконие и принять их безумие. Это называется монологом, политическим монологом. Но мы, со своей стороны пойдем к победе Христа», – сказал митрополит.

Также черногорский владыка заявил, что церковь не прекратит молитвенных протестов до тех пор, покуда власти Черногории не отменят дискриминирующий СПЦ закон «О свободе вероисповедания».

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