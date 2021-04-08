США окружают Россию Китай секретным биолабораториями

08.04.2021, Москва, Олег Кравцов

В мире появляется все больше американских секретных центров, которые занимаются исследованиями в области военной биологии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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«Я предлагаю вам обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ. Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах», – отметил Патрушев.

По его словам, в связи с этим у Москвы и Пекина возникают вопросы.

«Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов», – подчеркнул секретарь Совбеза.

При этом Патрушев говорит, что «есть веские основания предполагать», что в этих лабораториях американцы разрабатывают биологическое оружие.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинских специалистов не пускают в секретные американские биолаборатории.