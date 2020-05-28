США опасаются, что Порошенко в суде наболтает лишнего

28.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Возбужденное ГБР против экс-президента Украины Петра Порошенко уголовное дело по подозрению в контрабанде произведений искусства не имеет перспектив.

Об этом «Известиям» заявил киевский политолог, руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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«Порошенко и нынешним украинским властям, и американским партнерам нужен на свободе. В Вашингтоне опасаются, что бывший президент на скамье подсудимых может наговорить лишнего. Пленки с Байденом тогда покажутся цветочками. Неслучайно девять бывших послов США на Украине после публикации записей распространили обращение, в котором намекнули, что расследовать содержимое компромата не следует», – отметил эксперт.

Он добавляет, что нынешние украинские власти не хотят обострять ситуацию.

«Да, у Порошенко зашкаливающий антирейтинг, но он контролирует часть радикальных националистов. Те регулярно пикетируют администрацию президента, вероятно, имеют на руках оружие. В команде Зеленского с ними предпочитают не ссориться», – убежден Золотарев.

В свою очередь политолог Вадим Карасев полагает, что уголовные дела против Порошенко будут возбуждаться и дальше.

«Но ни одно из них, думаю, до логического завершения не дойдет. Никто не хочет обострять ситуацию. В команде Зеленского считают, что арест бывшего президента увеличит цену политического поражения. Следующие президенты будут упираться любой ценой, чтобы сохранить власть, избежать заключения», – сказал Карасев.

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