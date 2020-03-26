США осталось только смириться с активностью России в НАТО – итальянское издание

26.03.2020, Москва, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что подавляющее большинство итальянцев искренне благодарны России за предоставляемую помощь в борьбе с коронавирусом, там всё равно находятся русофобские СМИ, такие как принадлежащая группе «ФИАТ» газета «La Stampa».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Комитета Госдумы по иностранным делам, представитель России в ПАСЕ Леонид Слуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гуманитарная помощь Италии со стороны России по-прежнему остается в центре информационной повестки в стране. Подавляющее большинство ее населения, если судить по видеороликам в интернете, сообщениям в соцсетях и телерепортажам, да и звонкам наших коллег-парламентариев, с благодарностью отреагировало на этот, без сомнения, благородный жест.

Российский флаг, который вывешивался вместо флага Евросоюза, трансляция гимна России в городах Италии – все это мы видели по новостным хроникам.

Однако, в том, что и в самой Италии, и за ее пределами найдутся желающие усмотреть в этом подвох, у меня лично сомнений не было. В частности, так выступила туринская «La Stampa», четвертая по тиражу (300 тысяч копий), принадлежащая промышленной группе ФИАТ газета.

Ее автор Якопо Якобони со ссылкой на «высокопоставленные политические источники» написал, что якобы «80% российских поставок полностью бесполезны или мало полезны для Италии». Те же источники, пишет он, утверждают, что Россия, помогая Италии, преследовала свои «геополитические и дипломатические цели»: «За эту щедрость, однако, приходится платить высокую цену: российские военнослужащие свободно передвигаются по итальянской территории, в нескольких шагах от баз НАТО», – процитировал депутат итальянское издание.

Также Леонид Слуцкий подчеркнул, что слишком озабоченные эпидемией в своей стране США, хоть и озабочены активностью РФ в странах НАТО, бросили своих партнёров по Альянсу один на один со всеми проблемами.

«Показательно, что в той же «La Stampa» и в тот же день другая журналистка Франческа Сфорца написала, что «российская помощь вызвала волнение в американских дипломатических кругах». Но Соединенные Штаты, по ее словам, очень заняты «борьбой с коронавирусом и его – как эпидемиологическими, так и политическими последствиями».

«Это занятие оставляет им слишком мало времени для того, чтобы подумать об Италии», – с горькой иронией резюмирует она.

Большинство нормальных людей понимают, что на самом деле российские военные полетели помогать не участнику блока НАТО и не члену Евросоюза, который послушно продлевает антироссийские санкции. Россия при предоставлении помощи не ставила Италии никаких условий и никак не увязывала ее с отменой санкционной политики.

Москва помогает ВЫЖИТЬ обычным людям, попавшим в тяжелую ситуацию, и делает это абсолютно бескорыстно – как на правительственном, так и неправительственном уровнях. На днях крупнейшая НПО «Российский Фонд мира» также намерена направить существенный объем мед.помощи в Италию, а также в другие страны, которые в ней нуждаются в условиях пандемии», – написал он.

При этом парламентарий поразился тому факту, что, несмотря на искреннюю благодарность большинства итальянцев, российские либеральные издания выискивают и цитируют именно сообщения подобного характера.