Итальянцы впали в ступор от возможностей российской армии

26.03.2020, Москва, Ольга Козаченко

Итальянская сторона была ошарашена оперативность российской группировки, переброшенной на самолетах для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом «Комсомольской правде» рассказали российские военспецспецы, направленные в Италию.

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Издание отмечает, что гуманитарный десант РФ в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции».

«Формулировка, в которой не упоминается принадлежность россиян к Вооруженным Силам, выбрана из дипломатических соображения – чтобы не ставить в неловкое положение попавших в беду итальянцев. Шутка ли, колонна российских войск на виду у всей Европы движется через страну — члена НАТО», – пишет газета

«На самом деле итальянцы были ошарашены оперативностью нашей группировки, они просто не были готовы в таком количестве принимать наши самолеты, – рассказали изданию российские военные. – Их возможности позволяли сажать по одному самолета раз в два часа. После четвертого они взмолились: «Сделайте паузу, мы не успеваем». Мы в Москве стояли загруженные и ждали их команды. При этом некоторые подразделения до аэродрома совершили 450-километровый марш».

Также россяине объяснили, почему самолет ВКС не посадили поближе к Бергамо.

«Просто под нашу большую компанию решили выделить самую большую авиабазу. Они не знали наших возможностей. После первого совещания, на котором мы до них довели, что можем – пришедшая туда техника готова обработать в час до 20 тысяч квадратных метров или 360 автомобилей, – они были впечатлены. И определили нам город Бергамо, который надо дезинфицировать полностью. При этом очень нас благодарили. У них такой техники нет как класса», – говорят военные.

Всего в Италию переброшено 20 таких спецмашин, которых в РФ насчитывается более 2000. Среди оборудования – лаборатория, способная в час делать до 100 тестов на коронавирус, в РФ осталось еще 14 таких же.