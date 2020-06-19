США отказали РФ в праве на существование – украинский эксперт

19.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Решение о продаже Украине 16 бронекатеров Mark-VI означает, что США «списали» мнение России и решили мощно поддержать своего «союзника».

Об этом в эфире телеканала «Общественное Крым» заявил военный эксперт Юрий Колесников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, руководство США решило, что в XXI веке России существовать не должно.

«Я думаю, что вопрос по России со стороны руководства США, а это не только президент, вопрос России уже решен. То есть в XXI веке не может существовать страна, которая начала XXI век и его продолжает с нарушения ключевых соглашений международной безопасности. Мы понимаем, что единственная страна в XXI столетии начала с того, что стала нападать на соседние страны – это была Российская Федерация.

Поэтому я думаю, что уже не интересует мнение России США, более того, все, что делают США, они это делают даже не глядя на нынешнее руководство страны. То есть в принципе они считают, что что бы не делала Россия, ситуация со стороны США, а это наш союзник, останется контролируемой. Вот, что это означает», – утверждает эксперт.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что продажа бронекатеров Украине накалит обстановку в азово-черноморском регионе.